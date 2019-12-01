Concurso de Noche de Muertos otorgará 113 premios a artesanos michoacanos: Casart

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre del 2026.- La edición 57 del Concurso Estatal de Artesanías con Motivo de Noche de Muertos espera reunir a mil 168 artesanos y la inscripción de aproximadamente 2 mil piezas, con una bolsa de premios de un millón de pesos, informó Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart).

En conferencia de prensa, el funcionario estatal detalló que la recepción de obras será del 26 al 28 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, con un límite de dos piezas por participante. El jurado calificará los trabajos el día 29 de octubre, mientras que las piezas ganadoras estarán en exposición y venta del 31 de octubre al 2 de noviembre, en el Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, de 10 a 20 horas.

El certamen contempla 113 premios distribuidos entre 20 categorías y 35 subcategorías, que abarcan ramas como alfarería, cobre, textiles, madera tallada, maque, joyería, instrumentos musicales y fibras vegetales. El reconocimiento principal será el Galardón Especial “Teresa Dávalos”, con una bolsa de 35 mil pesos, además de 10 premios especiales de 20 mil pesos cada uno.

La ceremonia de premiación se realizará el 1 de noviembre al mediodía, en el patio central del Antiguo Colegio Jesuita. Subrayó, el año anterior se tuvo una derrama económica de dos millones 417 mil pesos, únicamente por la venta de piezas de concurso.

Cástor Estrada destacó que el concurso constituye una de las actividades centrales de la celebración de Noche de Muertos en Pátzcuaro, al promover el trabajo artesanal y acercar al público la diversidad de técnicas y expresiones tradicionales de Michoacán.