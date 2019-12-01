Concurso de Alfarería de Patamban repartirá 90 mil pesos en premios: Casart

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre del 2026.- El 42 Concurso Local de Alfarería de Patamban distribuirá una bolsa de 90 mil pesos entre 25 artesanos ganadores, informó Cástor Estrada Robles, director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart). Para esta edición se prevé la participación de alrededor de 70 alfareros, con aproximadamente 120 piezas inscritas.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal explicó que la convocatoria contempla distintas expresiones de la alfarería tradicional, entre ellas las técnicas bruñida, vidriada, pastillaje, miniatura y alta temperatura; destacó la diversidad de conocimientos artesanales que conserva esta comunidad de Tangancícuaro, reconocida por la variedad de técnicas que forman parte de su producción.

La inscripción de las piezas se realizará el próximo 24 de octubre, concluida la calificación, las obras participantes estarán disponibles para exposición y venta en la plaza principal de Patamban, lo que permitirá al público adquirir directamente las creaciones de los artesanos.

Cástor Estrada puntualizó que para este concurso la Casart cuenta con la colaboración del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), el Ayuntamiento de Tangancícuaro . La entrega de reconocimientos a los ganadores está programada para el 9 de noviembre.