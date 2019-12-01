Con tres propuestas artísticas la Galería Libertad abre su décima temporada de exposiciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 10:44:06
Querétaro, Querétaro, 26 de septiembre del 2025.- La Galería Libertad, de la Secretaría de Cultura del estado de Querétaro, inauguró su décima temporada de exposiciones del año con tres muestras de gran calidad, pero de diferentes perspectivas estéticas y artísticas: “Genealogías fronterizas”, de Humberto Ramírez; “Elogios de las Sombras”, de Yvette Malo, y “Tejedoras de las mareas”, de Sofía Rodríguez Fernández.

En la primera Humberto Ramírez presenta una aguda crítica a la condición humana, en la que traza las coordenadas de una carrera acelerada que evidencia el poder del capital y la afectación del otro a través de proféticas visiones de una cultura-naturaleza posthumana.

La fractura territorial, el hondo límite entre México y Estados Unidos, habita cada elemento de la obra estableciendo una genealogía de denuncia de la violencia, de la dificultad de transitar las fronteras, de la lucha por la supervivencia desde los yonkes y la pregunta por la vida y por la muerte.

Por otro lado, en “Elogios de las sombras”, de Yvette Malo, es inevitable hablar de la impermanencia, la naturaleza, el silencio, el tiempo, el talento creativo y la vasta información visual y cognitiva que la artista ha recopilado con orden y cautela a lo largo de sus estudios y viajes, para plasmarla en su obra.

Mientras la cultura oriental es una influencia evidente en su acervo y en esta muestra propone un recorrido por la belleza de lo impermanente y el tiempo que se aprecia en una amplia gama de piezas de arte que abarcan desde la pintura y la cerámica, hasta objetos reinterpretados desde una visión occidental y profundamente personal.

Y en cuanto a “Tejedoras de las mareas”, Sofía Rodríguez muestra que no siempre se debe pensar en el mar cuando se habla de las mareas, pues hay algunas que son terrestres y son alteraciones periódicas en la conformación de la corteza, causada por las mismas fuerzas que producen los movimientos oceánicos.

Señala la autora que el tiempo marcado en los relojes destruye la diversidad de las sincronicidades que atraviesan a los seres y los reduce a ritmos rutinarios que los devoran, en un desorden profundo del que han permanecido separados mucho tiempo, por lo que Rodríguez invita a que las y los espectadores permitan al espíritu de la creación conectarse con la marea.

Dichas muestras de la décima temporada de exposiciones estarán abiertas al público hasta el 22 de octubre próximo; con entrada libre, pueden visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 19:30 horas en la Galería Libertad, ubicada en Andador Libertad, número 56, en el Centro Histórico de Querétaro.

