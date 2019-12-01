Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 10:56:28

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026. Con una intervención artística de alto impacto social y comunitario, el Jazztival Michoacán 2026 cerró formalmente las actividades de su vigésima cuarta edición mediante la elaboración de un mural colectivo bajo la temática de Cultura de Paz y Derechos Humanos.

La obra quedó plasmada en la barda perimetral de la Escuela Preparatoria No. 4 "Isaac Arriaga", perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), sumándose así a los festejos por el 50 aniversario de esta emblemática institución educativa, en cuyas aulas cursó sus estudios preparatorianos el maestro Juan Alza, director del festival anual.

En esta jornada creativa participaron alrededor de 70 alumnas y alumnos del plantel, quienes trabajaron bajo la guía y facilitación del artista plástico, el maestro Cristhian Diaz.

Durante la actividad, el maestro Ruiz destacó el valor formativo de estas iniciativas al señalar que las artes plásticas pueden convertirse en el eje a través del cual se trace un camino para la transformación de la sociedad. Asimismo, agregó que mediante las distintas manifestaciones del arte se logra generar un diálogo enriquecedor, logrando en esta ocasión una sinergia directa entre la música y las artes plásticas.

Esta actividad da continuidad a la visión interdisciplinaria impulsada desde hace varios años por el director y fundador del Jazztival Michoacán, el maestro Juan Alzate, quien introdujo las intervenciones artísticas in situ dentro de la programación del festival con el objetivo de diversificar las expresiones creativas e integrar no solo a músicos, sino también a creadores de otras disciplinas.

Con este cierre en el ámbito estudiantil, el Jazztival Michoacán reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido social y el acercamiento de las expresiones artísticas a las juventudes michoacanas.

Las autoridades escolares agradecieron al Jazztival Michoacán la oportunidad brindada al alumnado de reforzar los lazos de compañerismo, a través de la expresión artística.