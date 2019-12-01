Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 10:16:15

Morelia, Michoacán; 22 de noviembre de 2026.- La Orquesta Sinfónica de Minería junto con Guido Maria Guida como director invitado y Silvia Cappellini al piano, fueron los encargados de dar un gran cierre de aplausos y ovaciones al 38 Festival de Música de Morelia "Miguel Bernal Jiménez".

En representación del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, estuvo presente la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, reafirmando el continuo apoyo de la administración municipal para la realización de este importante evento.

En ese sentido, Ricardo Bernal Vargas, presidente del Consejo Directivo del festival, agradeció al Gobierno Municipal por su respaldo para esta edición que contó con 50 conciertos y 800 músicos en diez días de talento sonando por calles, teatros y recintos de Morelia.

Ante un Teatro Morelos abarrotado, el homenaje a Giuseppe Sinopoli cautivó a morelianos, morelianas, visitantes y amantes de la música que se dieron cita al gran cierre del reconocido festival internacional.

Cabe mencionar que, en el transcurso de estos diez días de festival, Morelia se caracterizó como una ciudad bella y ordenada, capaz de albergar eventos culturales de primer nivel mundial.

El gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar reitera trabajar de la mano de éste y los festivales artísticos que hacen de nuestra ciudad un gran escenario internacional y el mejor lugar para vivir.