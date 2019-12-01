Con actividades para niñas y niños, continúa el JAZZtival Michoacán 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 16:49:04

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- Fomentar en la población infantil la creatividad y la salud emocional vista desde el neurodesarrollo y las artes, es el objetivo principal de los talleres que serán impartidos por la compositora Nur Slim Pasarán, los próximos 21 y 22 de octubre en la ciudad de Morelia.

Estas actividades se enmarcan en el programa de actividades para niñas y niños que anualmente prepara el JAZZtival Michoacán como parte de la promoción y difusión de la música entre la población infantil.

En este taller los niños tendrán la oportunidad de vincularse con su propia capacidad creativa, interactuando de manera lúdica con diversos objetos e instrumentos sonoros, propiciando la estimulación sensoperceptiva.

De esta forma podrán conocer las posibilidades socio afectivas de la música como herramienta de intervención lúdica, educativa y terapéutica; brindar espacios creativos donde las infancias tengan la posibilidad de formar parte activa de dinámicas escénicas y de la creación musical, y, comprender el proceso evolutivo de la comunicación a través del lenguaje musical.

Nur Slim Pasarán es licenciada en composición y tiene una maestría en Educación Musical, por la Facultad de Música de la UNAM. Ha estado ligada permanentemente al jazz.

Estudió el último año de la licenciatura en composición electroacústica con el maestro José Luis Castillo en la Escuela Superior de Música. Tiene tres discos editados por Fonarte Latino: Mis Vuelos (2011), Azul Celofán (2013) y Botánica del Viento (2015).

Ha recibido diversas becas y premios, tales como Artes por Todas Partes, del Gobierno de la CDMX 2000-2004; Jóvenes Creadores, del FONCA 2013 y 2017; Fomento y Coinversiones Culturales 2014; Encuentro Nacional de las Artes Escénicas ENARTES 2018, además de haber sido seleccionada en el V Ciclo de Música de Cámara Joven en Guadalajara, 2014; Becaria en Prácticas de Vuelo en el CMMAS, Morelia, para realizar una pieza para cuarteto de jazz y electrónica 2015; Diplomada en composición contemporánea del maestro Víctor Rasgado en CASA, Oaxaca.

Los talleres preparados por la extraordinaria compositora se realizarán el martes 21 de octubre, en el Auditorio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria, a la 17:00 horas y el 22 de octubre en el Archivo Histórico de Morelia, ubicado en Galeana 303, Centro, a las 18:00 horas, ambos con entrada libre.