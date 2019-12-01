Comisión Fílmica de Morelia invita a documental sobre prevención del cáncer de mama

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 14:24:13

Morelia, Michoacán; 08 de octubre de 2026.- La Comisión Fílmica de la Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a la función gratuita del documental “Las Amazonas”; como parte de la campaña "Morelia en Rosa, prevenir es vivir" que impulsa el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través del DIF Morelia.

La cita para la proyección y posterior conversatorio es este viernes 09 de octubre a las 11:00 horas, en la sala del Espacio Solaris, ubicada en avenida Madero #394 (planta alta) Centro Histórico.

De esta forma, la Comisión Fílmica de Morelia genera un espacio de reflexión y diálogo sobre la importancia de prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama, utilizando el cine como una herramienta para acercar historias que inspiran, informan y promueven la empatía.

El documental “Las Amazonas”, dirigido por María Bello, retrata la historia de Nancy, una mujer que tras sobrevivir al cáncer de mama enfrenta un proceso de reconstrucción personal y emocional.

A través de su experiencia, la película aborda las secuelas físicas y psicológicas de la enfermedad, así como los prejuicios, estigmas y tabúes que aún persisten en torno al cuerpo y la feminidad.

La proyección está dirigida principalmente a mujeres adultas, aunque también está abierta al público en general, con el objetivo de incentivar conversaciones que fortalezcan la cultura de la prevención y el autocuidado.

El gobierno del presidente Alfonso Martínez continúa así promoviendo actividades culturales que crean espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje dentro de la campaña "Morelia en Rosa, prevenir es vivir".