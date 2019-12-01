Comisión Fílmica de Morelia invita a documental sobre prevención del cáncer de mama

Comisión Fílmica de Morelia invita a documental sobre prevención del cáncer de mama
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 14:24:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 08 de octubre de 2026.- La Comisión Fílmica de la Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a la función gratuita del documental “Las Amazonas”; como parte de la campaña "Morelia en Rosa, prevenir es vivir" que impulsa el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través del DIF Morelia. 

La cita para la proyección y posterior conversatorio es este viernes 09 de octubre a las 11:00 horas, en la sala del Espacio Solaris, ubicada en avenida Madero #394 (planta alta) Centro Histórico. 

De esta forma, la Comisión Fílmica de Morelia genera un espacio de reflexión y diálogo sobre la importancia de prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama, utilizando el cine como una herramienta para acercar historias que inspiran, informan y promueven la empatía.

El documental “Las Amazonas”, dirigido por María Bello, retrata la historia de Nancy, una mujer que tras sobrevivir al cáncer de mama enfrenta un proceso de reconstrucción personal y emocional. 

A través de su experiencia, la película aborda las secuelas físicas y psicológicas de la enfermedad, así como los prejuicios, estigmas y tabúes que aún persisten en torno al cuerpo y la feminidad.

La proyección está dirigida principalmente a mujeres adultas, aunque también está abierta al público en general, con el objetivo de incentivar conversaciones que fortalezcan la cultura de la prevención y el autocuidado.

El gobierno del presidente Alfonso Martínez continúa así promoviendo actividades culturales que crean espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje dentro de la campaña "Morelia en Rosa, prevenir es vivir".

Más información de la categoria
C4 SIIA de Policía Morelia lidera la transición hacia una ciudad inteligente: Pablo Alarcón Olmedo en Morelia Lab 2026
Servicio social: Solicitan localizar a familiares o amigos de Héctor Corona Sánchez, encontrado sin vida en Tarímbaro
Asaltan a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; le quitan 93 mil pesos
La GC frustra 4 secuestros virtuales; ponen a salvo a cinco personas
Más información de la categoria
Gobierno investiga presunta participación de grupos delincuenciales mexicanos en conflicto Ucrania-Rusia
Detención de ex secretario de Finanzas no mancha administración pública de Michoacán, afirma gobernador
Barragan quien más conoce Morelia: morelianos
De Michoacán a Edomex entre mansiones, lujo y extorsión; Caen exfuncionario del gobierno de Michoacán y toda su familia por red que suplantaba a Gobernadores, Ministros y hasta funcionarios de Presidencia con IA