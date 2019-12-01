Comisión Fílmica de Morelia cierra con éxito la Semana del Cine

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 12:52:26

Morelia, Michoacán; a 14 de marzo de 2026.- Bajo el impulso del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la Comisión Fílmica de Morelia cerró con éxito la Semana del Cine, una jornada dedicada al encuentro, la formación y la exhibición cinematográfica.

La clausura fue con la proyección del filme "El Violín", en el marco del 20 aniversario de su estreno, además de un diálogo entre estudiantes y la actriz Mercedes Hernández.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que para la administración municipal, el impulso al sector audiovisual ha sido un compromiso constante, tanto en la promoción y atracción de producciones, como en la profesionalización del talento local.

En ese sentido, resaltó el trabajo que la Comisión Fílmica de Morelia ha desarrollado durante los últimos años, generando espacios de encuentro entre figuras consolidadas de la industria y nuevas generaciones interesadas en el cine.

La Semana del Cine inició el pasado 9 de marzo con la función estelar de "No nos moverán", con la presencia del director Pierre Saint Martin y la actriz Luisa Huertas. A lo largo de la semana se realizaron diversas proyecciones, así como charlas con los directores Carlos Armella y Rafa Lara, además de encuentros con los actores Ianis Guerrero y Luis Alberti.

Como parte de las actividades formativas, también se llevó a cabo el taller de Iluminación para Cine, y el Rol de Gaffer, impartido por Rafael González León, espacio que permitió fortalecer las habilidades técnicas de personas interesadas en el ámbito audiovisual.

Asimismo, se abrió un espacio para el talento local mediante un programa diario dedicado al cine hecho en Morelia, en el que se proyectaron alrededor de 25 producciones, principalmente cortometrajes.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de fortalecer al sector audiovisual y continuar posicionando a la ciudad como un punto de encuentro para la creación y difusión cinematográfica a nivel nacional e internacional.