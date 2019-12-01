Cerca de 25 mil personas asistieron al Festival Alegría en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, 18 de diciembre del 2025.- Por cuarto año consecutivo, familias del municipio de San Juan del Río salieron a las calles Vicente Guerrero, Independencia, Miguel Hidalgo y la Avenida Juárez para disfrutar el Desfile Navideño del Festival Alegría Contigo 2025, que promueve los valores, fomenta la convivencia y brinda un momento de sano esparcimiento.

Más de 25 mil personas se dieron cita en el centro histórico para recibir este espectáculo que incluyó 18 plataformas móviles con música, iluminación y personajes como Santa Claus, El Grinch, Paw Patrol, Spiderman, Minecraft, Olaf, princesas y súper héroes; cabe mencionar que también participó un elenco de 300 bailarines queretanos quienes mostraron un gran espectáculo musical inclusivo.

Los desfiles navideños ya han recorrido también los municipios de Huimilpan, donde se congregaron cerca de ocho mil personas; y Pedro Escobedo, donde el aforo ascendió a diez mil asistentes que estuvieron atentos al paso de esta caravana llena de ilusiones y magia que logró que niñas y niños pasaran un rato de diversión.

La caravana inició con el primer carro que transporta a la Fábrica de Santa, después le siguieron los personajes de Star Wars, Zootopia, Lilo y Stitch, los clásicos de Disney, Moana, héroes de Marvel, Los 4 Fantásticos, Coco, para finalizar con la plataforma de los amigos de Mickey Mouse.

Cabe mencionar que en todos los municipios participantes se montó un operativo especial por parte de la Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, mismos que estuvieron al pendiente de la seguridad y protección de los habitantes; al momento este festival ha reportado saldo blanco en esta actividad.