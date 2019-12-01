Cautiva Louise Phelan al público moreliano con su voz y autenticidad

Morelia, Michoacán, 07 de noviembre de 2026.- Ante un público que abarrotó el majestuoso patio del Museo Regional Michoacano, en Morelia, la irlandesa Louise Phelan, cantante de jazz, cautivó a los asistentes con su voz, su técnica y sobre todo con la pasión que interpretó un programa cien por ciento jazzístico, con un repertorio de temas clásicos de este género, con arreglos propios.

Durante el segundo día de actividades del Jazztival Michoacán 2026, Phelan estuvo acompañada por los extraordinarios músicos morelianos Fernando Mendoza, en la batería, Flavio Meneses, en el contrabajo y David Villanueva en el piano, quienes estuvieron a la altura de las exigencias técnicas de la cantante, quien refrendó su virtuosismo, mismo que la ha llevado a ser considerada una de la mejores voces del jazz en México.

En ese mismo marco, se realizó la etapa final del Concurso Nacional de Ensambles Estudiantiles de Jazz, en la que participaron grupos de Jalisco, Chiapas, Michoacán, Morelos, Veracruz y Zacatecas.

Ante la calidad interpretativa de los ensambles, el jurado declaró un “empate” técnico, que llevó a los grupos de Zacatecas y Chiapas a interpretar una pieza más para que, por primera vez en la historia del Jazztival, fuera el público quien determinara al triunfador, inclinándose por la agrupación Isthmus Noir, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, cuyos integrantes reconocieron el impulso que el maestro Juan Alzate le está dando a las nuevas generaciones.

Al término del histórico concierto, el público opinó:

Laura Sillas: “Me gustó muchísimo la voz de la cantante, y los músicos muy profesionales. Los felicito por traer este tipo de espectáculos a Morelia”.

Luz Zanabria: “Es un agasajo tener este tipo de actividades en nuestra ciudad. Ojalá que pudiera ser con mayor frecuencia para tener alternativas de escuchar música tan bella, de buen gusto para seguirnos deleitando con este tipo de actividades. Muchas gracias al Jazztival”.

Julio César Jiménez: “Me pareció un excelente concierto, una gran cantante. Como siempre, el maestro Alzate dándonos una muestra de gran calidad en cada uno de los Jazztivals que organiza”.

Elvia Durazo: “Es un festival maravilloso. La cantante súper y los músicos, que bárbaros. También el concurso estuvo muy reñido”.

Alejandra Segura: “Estoy impactada de ver como estos 24 años del Jazztival han dado frutos en nuevas generaciones. Siempre sale mejor”.

Asbel Guzmán: “Estoy de verdad increíblemente contenta de haber asistido el día de hoy. Tenía mis expectativas, pero fueron totalmente rebasadas. Me trasladé en el tiempo, en el espacio, disfruté de lo que ya había escuchado, conocí cosas nuevas. Pienso que esta iniciativa que afortunadamente ha perdurado a lo largo de los años, es benéfica para todos, porque aparte de que hay un bien utilizado, de verdad anima el espíritu. La convocatoria ha sido bastante para los conocedores y para los no tanto. Creo que es un espacio para todos, y democratizar la cultura es uno de los objetivos que nunca jamás se deben de perder”.

Pedro Corona: “Fue un concierto fantástico y creo que la música es universal y ahorita en este espacio me sentí como en cualquier parte del mundo escuchando este concierto estupendo” .

Por su parte, el Director del Museo Regional Michoacano, doctor Jaime Reyes Monroy se declaró complacido por haber albergado uno de los conciertos del Jazztival Michoacán e invitó al maestro Juan Alzte a seguir considerando al recinto como sede de próximas ediciones.