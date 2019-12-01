“Bobby, mueve corazones”: La entrañable y desgarradora voz de los perros de la calle conquista la Muestra Nacional de Teatro en Querétaro

Querétaro, Qro., 7 de noviembre de 2026.- Las calles de Chiapas llegaron al corazón de la capital queretana en el marco de la 46 edición de la Muestra Nacional de Teatro (MNT) 2026. Desde el emblemático escenario de Plaza de Armas, la compañía chiapaneca presentó la obra unipersonal “Mi nombre es Bobby”, una conmovedora propuesta bajo la dirección y autoría de Manuel Jiménez que logró cautivar y sensibilizar a los espectadores locales y visitantes.

La puesta en escena transportó al público al latir cotidiano de un barrio a través del taller mecánico “El Kawuamo”. Con un notable trabajo corporal e interpretativo, el actor Sergio Rojas dio vida, voz y gestos a Bobby, un joven perro callejero, inquieto, juguetón y luchón.

Lejos de quedarse en el terreno del drama convencional, el monólogo utiliza la picardía y la música, poniendo a bailar a los asistentes al ritmo de un buen cambió, para adentrarse en las profundidades del pensamiento, las necesidades y las resistencias de los animales que habitan el abandono urbano.

Sin embargo, el tierno relato guarda también la crudeza de la realidad: Bobby comparte con el público el dolor de haber visto morir a su hermano y de haber despedido a su madre, sepultada con apenas tres kilos de cal, un reflejo descarnado de la violencia y el olvido institucional hacia la fauna urbana.

La obra, de 45 minutos de duración, se consolidó como uno de los ejemplos más potentes del teatro unipersonal dentro de esta edición de la MNT, logrando que el público conecte de manera visceral con la empatía hacia los animales de compañía.

A través del humor, la música y la memoria, la compañía envió un mensaje claro y urgente a la sociedad: replantear la forma en que tratamos a quienes muchas veces terminan vagando por las aceras, encadenados en azoteas o a la deriva en las carreteras, amando con la misma intensidad con la que ellos nos mueven la cola.

La presencia de propuestas federales de este nivel en espacios públicos y plazas del centro histórico reafirma el espíritu de descentralización de esta edición de la muestra, acercando temáticas sociales apremiantes a la ciudadanía queretana hasta el próximo 14 de noviembre.

Con información de Fernando Camacho