Autoridades estatales presentan convocatoria al 5° Concurso de Cineminuto, Cortometraje y TikTok “Visibilizando la Discriminación”

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 11:56:51
Morelia, Michoacán, a 05 de febrero del 2026.- Con el objetivo de difundir y visibilizar las distintas formas de discriminación que enfrentan sectores históricamente vulnerados, el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán (COEPREDV) lanzó la convocatoria del 5° Concurso de Cineminuto, Cortometraje y TikTok “Visibilizando la Discriminación”, en coordinación con diversas instituciones estatales y federales, anunció su titular, Nohemí Hinojosa Castillejo.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal informó convocatoria estará vigente del 5 de febrero al 30 de abril de 2026, y está dirigida a la población en general residente en Michoacán. Las obras seleccionadas serán exhibidas y premiadas el 21 de mayo de 2026, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, durante un evento público en la ciudad de Morelia.

El concurso contempla tres categorías: Cineminuto (hasta 60 segundos), Cortometraje (de 61 segundos a 6 minutos) y TikTok (hasta 3 minutos). Los trabajos pueden ser de ficción, documental, animación o experimental, y haber sido producidos entre 2023 y 2026.

Las piezas participantes deberán abordar alguna de las siguientes líneas temáticas: derechos de mujeres y niñas; personas con discapacidad; infancias y juventudes diversas; pueblos originarios y afrodescendientes; y personas adultas mayores. Es importante que no deberán reproducir estereotipos de género ni promover mensajes que vulneren la dignidad humana.

La inscripción es gratuita y podrá realizarse en línea mediante un formulario digital o de manera presencial en las oficinas del COEPREDV y sedes institucionales en el interior del estado. Cada participante podrá registrar una obra por categoría como máximo.

Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría, con estímulos económicos que van de los 5 mil a los 10 mil pesos, además de equipo de cómputo o tablet, reconocimiento y difusión de las obras en redes sociales institucionales y en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

El jurado estará conformado por activistas y cineastas con perspectiva en derechos humanos y no discriminación, y su fallo será inapelable. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse directamente al COEPREDV.

Noventa Grados
Comentarios