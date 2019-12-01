Asisten al Festival Querétaro Experimental: INVERSA 2026 más de 20 mil personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 16:49:54

Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2026.- Con una asistencia de más de 20 mil personas, concluyó con éxito el Festival Querétaro Experimental: INVERSA 2026, una propuesta que, del 1 al 4 de octubre, convirtió la Plaza Fundadores en un espacio para la creación contemporánea, la innovación tecnológica y las nuevas experiencias artísticas, afirmó Daniela Salgado Márquez, titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro.

Recordó que en el marco del 30 aniversario de la Declaratoria del Centro Histórico de Querétaro como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el festival propuso una experiencia inmersiva que vinculó arte, tecnología y espacio público, acercando expresiones contemporáneas a miles de familias queretanas, visitantes y jóvenes.

Destacó que la respuesta ciudadana demuestra el potencial de una política cultural que apuesta por la innovación, la descentralización y el acceso gratuito a propuestas artísticas de calidad.

“INVERSA 2026 es el reflejo de un Querétaro vivo, innovador y profundamente conectado con sus espacios. Ver a miles de personas apropiarse de la Plaza Fundadores y encontrarse con nuevas formas de vivir el arte nos confirma que la cultura puede y debe estar al alcance de todas y todos. Estamos construyendo una política cultural que acerca propuestas de vanguardia a la ciudadanía, fortalece nuestros espacios públicos y hace de la cultura un motor de convivencia, paz y orgullo por Querétaro”.

Enfatizó que el resultado de esta edición es también reflejo del trabajo de la secretaría de Cultura para ampliar el acceso a propuestas artísticas de alta calidad, impulsar al talento local y nacional y fortalecer los espacios públicos como lugares de encuentro, convivencia y creación.

“La respuesta del público consolidó la propuesta transdisciplinaria de 68 artistas y colectivos independientes locales, nacionales e internacionales, que participaron con un total de 24 propuestas multidisciplinarias”.

Afirmó que durante cuatro días, el público pudo recorrer de manera gratuita el domo inmersivo, que presentó proyecciones, piezas audiovisuales y experiencias de creación contemporánea, además de disfrutar de espectáculos en vivo a cargo de los colectivos Medusa y SQNX, Lechedevirgen y Roja Ibarra.

“Entre las piezas presentadas destacaron Sincitio, Latencia, Shadows of Code, Afasia, Devenir, Centro, Cápsula del Tiempo, Trascender y Simbiosis, además de las experiencias inmersivas de Domo Arte: Mente Expandida, Espacios Artificiales y Rituales de lo Invisible”.

Afirmó que la programación se extendió también al espacio exterior, donde miles de personas disfrutaron de una propuesta musical encabezada por reconocidos DJ como Tom & Collins, Broz, El Capi, Le Twins y Saza Fischer.

Señaló que con el cierre de INVERSA 2026, el municipio de Querétaro reafirma su apuesta por una política cultural de vanguardia, abierta y accesible, que fortalece el vínculo entre ciudadanía, artistas y espacio público.

Finalmente, agradeció a las y los artistas, colectivos, productores, equipos técnicos y, especialmente, a las más de 20 mil personas que hicieron de esta edición del Festival Querétaro Experimental una celebración de la creatividad, la innovación y la vida cultural de Querétaro.