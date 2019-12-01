Artesanos ponen en alto el nombre de Michoacán, celebra Bedolla

Pátzcuaro, Michoacán, a 1 de noviembre del 2026.- Los artesanos ponen en alto el nombre de Michoacán, celebró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al encabezar la premiación del LVII Concurso Estatal de Artesanías con motivo de Noche de Muertos. Señaló que si bien es una fecha para recordar a quienes ya no están con vida, también es una oportunidad de reconocer a quienes preservan la tradición con piezas que están a la altura de cualquier otra parte del mundo.

En su intervención, el mandatario estatal manifestó que si bien se enaltece el nombre de Michoacán, también se reconoce su cultura, pues se mantienen procesos tradicionales que caracterizan a las piezas, mismas que han sido reconocidas en concursos a nivel nacional.

Por su parte, Carlos Ulises Correa Saenz, maestro artesano ganador del galardón Teresa Dávalos, señaló que su pieza representa muchos años de conocimiento, de experiencia, al ser la tercera generación de tejedores en Santa Clara del Cobre.

Manifestó la necesidad de reconocer que en Santa Clara del Cobre no solamente se forja el cobre, sino también se teje en lana, por lo que destacó el trabajo que se realiza para seguir con el rescate de este tipo de artesanía.

Cabe destacar que en esta edición hubo registro de mil 140 artesanos participantes, así como mil 981 piezas inscritas. Se contó con una bolsa de un millón de pesos a repartir entre 113 premios.