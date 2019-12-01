Artesano acusa: municipios ya no permiten vender en plazas principales

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 12:31:10

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre del 2026.- Pablo Contreras Ruiz, artesano de la alfarería de Patamban, acusó que los municipios ya no permiten a los artesanos su instalación en plazas principales para la venta de sus piezas.

En conferencia de prensa desde la Casa de las Artesanías (Casart), el alfarero señaló que las demarcaciones no les dejan instalarse en el centro, sino que los envían a las orillas de sus municipios, lo que ha mermado en las ventas que pueden lograr.

Señaló que la proliferación de la venta de piezas de aluminio, plástico, peltre, ha mermado las ventas de piezas artesanales de barro.

“Antes nos dejaban vender en las plazas, en las ciudades, o lo más cerca de una ciudad grande, nos dejaban vender lo más cerca del centro. Ahorita en todos los municipios ya casi no nos dejan vender ahí en las plazas”.

Contreras Ruiz señaló que ante ello, los artesanos que tienen conocimiento del trabajo del campo han tenido que comenzar a hacerlo de medio tiempo, por lo que dedican menos horas al trabajo artesanal.