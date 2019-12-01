Artesanías, diálogo entre pasado y presente: Fonart

Artesanías, diálogo entre pasado y presente: Fonart
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 15:45:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, a 1 de noviembre del 2026.- Las artesanías son una de las expresiones más impresionantes del diálogo entre pasado y el presente, manifestó Sonia Santos Garza, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART). 

“Compremos artesanía mexicana y paguemos precios justos detrás de cada pieza hay tiempo, conocimiento, creatividad y una historia que merece ser reconocida”.

En su intervención, destacó que en materia artesanal, en Michoacán hay una innovación orgánica interesante, basada en el respeto a la tradición, pero también, apuntó que hablar del futuro de las artesanías significa también el bienestar de quienes las crean, Los ingresos justos y de condiciones para que las nuevas generaciones encuentren en este oficio un proyecto de vida

No se puede vivir la tradición sin las piezas elaboradas por artesanos michoacanos, que se hacen con amor e intensidad y que forman parte de nuestra cultura michoacana, destacó María Emilia Reyes Oseguera, presidenta de la Unión de Artesanos del Estado de Michoacán (UNEAMICH).

Asimismo, invitó a comprar artesanías en el Tianguis Artesanal de Noche de Muertos en la Plaza Vasco de Quiroga.

Más información de la categoria
Balean a policía municipal en Uruapan, Michoacán; está grave
Se incendia vivienda en Maravatío, Michoacán
Localizan a hombre sin vida junto a vías del tren en Celaya, Guanajuato; presentaba huellas de violencia
Asesinan a comerciante en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Uruapan, Michoacán: Lo amenazaron, lo mataron tras entrevistar a Carlos Manzo y el crimen contra el periodista Mauricio Solís, el primero de la era Sheinbaum, sigue sin respuestas 
Michoacán: Habitantes de San Fernando, Apatzingán, pasan la noche con temor tras enfrentamiento armado
Profeco vigilará precios durante el fin de semana de Día de Muertos en Pátzcuaro
Michoacán invita a recorrer Pátzcuaro y sus comunidades en esta Noche de Muertos