Anuncian Festival de la Huasteca; Jalpan de Serra será la sede

Jalpan de Serra, Querétaro, a 7 de octubre de 2025.- El municipio de Jalpan de Serra, será el corazón de la cultura huasteca con la llegada del 28° Festival de la Huasteca “Cuerpos de maíz”, el cual se realizará del 16 al 19 de octubre del 2025, encuentro que busca celebrar las raíces, diversidad y legado cultural de esta región emblemática de México.

Este festival organizado por la Secretaría de Cultura del estado de Querétaro en colaboración con la Secretaría de Cultura federal, reunirá a representantes de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz, quienes compartirán sus expresiones artísticas, rituales, danzas, gastronomía y saberes tradicionales.

El programa contempla más de 100 actividades entre conciertos, presentaciones, conferencias, talleres, exposiciones y danzas rituales, distribuidas en distintos espacios del Centro Histórico de Jalpan.

Entre las actividades más destacadas se encuentran: rituales al maíz y al agua, con participación de comunidades teenek, náhuatl, totonaca y pame; encuentro de lenguas indígenas, con hablantes y promotores culturales de toda la región; consultas con curanderos y médicos tradicionales, además de talleres artesanales, de alfarería, bordado y laudería; encuentros de poetas, versadores y huapangueros, así como exposiciones de arte popular y muestras gastronómicas; tianguis Artesanal y Gastronómico de la Huasteca, donde los visitantes podrán disfrutar de platillos tradicionales y productos elaborados por manos indígenas.

De igual manera se contemplan eventos musicales, y el atrio de la misión de Santiago Apóstol de Jalpan y la Plazoleta Hidalgo serán los escenarios para que violines, jaranas y guitarras quintas huapangueras resuenen y hagan temblar el tablado.

Cabe mencionar, que el jueves 16 será la inauguración oficial, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, con la presentación del espectáculo “Cuerpos de maíz”, seguido de fuegos pirotécnicos y conciertos de agrupaciones como Amanecer Huasteco y Trío Balcón Huasteco.