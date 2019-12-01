Anuncia la titular de la Secult el LV Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco de San Joaquín

Querétaro, Querétaro, 7 de abril del 2026.- La secretaria de Cultura del Querétaro, Ana Paola López Birlain, anunció que del 9 al 12 de abril se llevarán a cabo, en el municipio de San Joaquín, la quincuagésima quinta edición del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco y la vigésimo tercera del Concurso de Violín, como una forma de preservar y difundir una tradición que se comparte, se fortalece y continúa vigente en los estados que conforman la Huasteca de México.

En conferencia de prensa, y en presencia del presidente municipal, Carlos Manuel Ledesma Robles, aseguró que en Querétaro el hupango constituye una tradición viva que nace de lo cotidiano, en las plazas, en las fiestas, en el encuentro entre las personas, y que es música, canto, zapateado, pero, sobre todo, es una forma de convivir como comunidad.

“San Joaquín se convierte así en un lugar en donde la cultura se vive intensamente, donde distintas expresiones y estilos de la Huasteca dialogan y conviven, y es ahí donde cobra sentido el trabajo en conjunto, el de las comunidades, las y los portadores de tradición, las autoridades y quienes hacen posible estos espacios, porque cuando la cultura se impulsa desde la colaboración, también se generan condiciones de encuentro, respeto, economía y convivencia”, sostuvo.

En su momento, el alcalde Ledesma Robles informó que en esta ocasión se espera la participación de alrededor de 700 parejas en el certamen de baile de huapango huasteco y de al menos 10 tríos en el concurso de baile, y se prevé la presencia de unas 10 mil personas en el municipio entre los días jueves y domingo próximos.

Destacó que la bolsa de premios es de 343 mil pesos, que se repartirán entre los tres primeros lugares de las cinco categorías del concurso: Pequeños huapangueros, Infantil, Juvenil, Adultos y Grandes huapangueros; el concurso de baile se desarrollará del 9 al 11 de abril y el certamen de violín tendrá lugar el día 12.

Agregó que los tríos que acompañarán la presentación de las parejas participantes son: Los Hidalguenses, Juglar, Reales de Colima, Caimanes del Río Tuxpan, Mujeres Tamaulipecas y Cantores del Son.

A la conferencia asistieron la jefa de Capacitación Turística de la Secretaría de Turismo del estado, Vasthi Zamorano Olvera; la coordinadora del concurso de baile, María de Lourdes Martínez Vega; el coordinador del concurso de violín, Felipe Camacho; el director de Turismo del municipio, Israel Reséndiz; el secretario del Ayuntamiento, Fortunato Álvarez; la coordinadora de la Casa de la Cultura, Ana Leticia Arteaga, y el director de la Escuela de Laudería, Rodrigo Arboleyda.