Ambulante Gira de Documentales iniciará su recorrido el 3 de abril en la Ciudad de México

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2025.- La Gira de Documentales Ambulante estará de regreso del 3 de abril al 12 de junio de 2025, celebrando 20 años de movilizar espacios de encuentro y acción colectiva para construir otros mundos posibles a través del documental.

Ambulante se prepara para ofrecer una fiesta del cine documental que recorrerá Ciudad de México (3-10 de abril); Baja California (2-9 de mayo); Querétaro (15-22 de mayo); Veracruz (22-29 de mayo); y Yucatán (5-12 de junio). ¡Ambulante es una fiesta!

La programación de esta edición se compone de más de 129 títulos, provenientes de más de 47 países, en 28 idiomas —de los cuales 8 son lenguas indígenas—, contando con el estreno mundial de Los sueños que compartimos, de Valentina Leduc, y 35 estrenos nacionales. La programación se divide en once secciones: Pulsos (panorama del largometraje documental mexicano); Intersecciones (cine documental contemporáneo internacional); Resistencias (con enfoque en la justicia, la resiliencia y la defensa de los derechos humanos); Retrovisor (intercambio de experiencias entre archivistas, provenientes de todo México); Sonidero memoria colectiva a través del sonido y la música); Ambulantito, (sección dirigida a la niñez); Invocaciones (viaje fílmico por la memoria y el movimiento del agua con la retrospectiva “Oleajes: los gestos del mar”); Injerto (sección dedicada al cine de vanguardia); Coordenadas (películas mexicanas de cada región que visita la Gira); Teatro documental (exploración y formación escénica, para la creación de obras mexicanas).

Finalmente, de cara al aniversario de esta edición: 20 años de viaje en altamar, un pograma retrospectivo, con películas nacionales e internacionales que han formado parte significativa de la historia de Ambulante, que nos recuerda la potencia del documental: un cine que aborda la mutabilidad del mundo y el anhelo de tocar tierra firme.

Además de la selección de una extraordinaria y diversa selección de títulos, Ambulante apuesta por actividades de acompañamiento a las proyecciones, propiciando espacios de encuentro con las audiencias. Durante esta edición se contemplan talleres, conversatorios, clases magistrales, Q&A, teatro documental, talleres con infancias, proyecciones interpretadas en Lengua de Señas Mexicana, dinámicas especiales y procesos de mediación que buscan provocar cambios en la percepción de nuestros públicos. Las proyecciones y eventos serán mayoritariamente gratuitos.

La vigésima edición de la Gira de Documentales iniciará su recorrido en Ciudad de México con un programa de más de 136 actividades repartidas en treinta y tres sedes, del 3 al 10 de abril. Como parte de las actividades especiales de la Gira en la Ciudad de México, destaca la presencia de invitados especiales: la cineasta española Patricia Franquesa, quien después de cada proyección de su película Diario de mi sextorsión mantendrá una conversación con el público; Gala Hernández, directora de La mecánica de fluidos, de la sección Injerto, que impartirá un taller de tres días dirigido a jóvenes cineastas; Aura Satz, cuya clase magistral sobre la escucha y la construcción de memoria ampliará la meditación sonora de su película Escucha preventiva, parte de Sonidero; sobresale la visita a México de Markus Tomsche, un cineasta alemán especializado en la no ficción para infancias que compartirá un taller lúdico acerca de las posibilidades de documentar la realidad que nos rodea, además de que tendrá una importante participación en Las reglas del juego. Encuentro sobre cine y contenidos de no ficción para las infancias, junto a otras invitadas de gran relevancia: Mariana Cano, Elke Franke y Verónica Pastrana. Por si fuera poco, después de las funciones el público podrá disfrutar de una interacción con algunos miembros de Café Tacvba y Zoé, con documentalistas mexicanos de primera línea, y también con investigadores, críticos y gestores que reflexionarán sobre el panorama del cine documental mexicano de los últimos dos decenios.

En ese sentido, celebramos dos décadas de trabajo con un programa doble de conversatorios (8 y 9 de abril) que miran en retrospectiva: tanto las apuestas y desafíos de un proyecto artístico de exhibición de cine itinerante como Ambulante, además del trazo en colectivo que han dejado los vaivenes del cine documental en México. Estos conversatorios son parte del programa fílmico homónimo de aniversario.

Las actividades de la 20.a edición de la Gira permitirán expandir y desdoblar los pensamientos y las intuiciones de las películas. Las jornadas, que en esta ocasión serán cuatro, son actividades que comparten un mismo eje de reflexión y que agrupamos en un mismo día y sede para que los interesados profundicen en discusiones particulares:

“Poéticas del agua”, “Ecos de la vida en prisión”, “Narrar en la tormenta: independencia y resistencia periodística” y una jornada que girará en torno a la película Niñxs, de Kani Lapuerta.

Este año, Ambulante concreta su propio espacio de formación para la creación de obras mexicanas: Laboratorio de Teatro Documental, en complicidad con el Museo Universitario del Chopo y el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz. Después de cinco años de programar obras de teatro documental de distintos países en una sección dedicada a la exploración escénica, en 2024 abrimos una primera convocatoria nacional a la que respondieron 124 propuestas de todo el país. Un jurado seleccionó cinco proyectos de los cuales, tras una semana de trabajo, resultó ganadora El asesino de mi padre o la esclavitud no se crea ni se destruye, sólo se transforma, de Isabel Rodríguez. La obra se estrenará en el Chopo dentro de la Gira Ambulante 2025 y tendrá una segunda temporada en el Teatro Casa de la Paz este mismo verano.

Para la Gira 2025, Ambulante Ediciones presentará dos publicaciones inéditas: el fanzine Ecos de la vida en prisión, que recoge la experiencia de Ambulante al visitar distintos centros de reclusión del país con proyecciones y actividades diversas; y Oleajes: los gestos del mar, paralela a la retrospectiva de este año dedicada a los oleajes, la cual investiga las formas del mar a través de libros, collages, poemas y obras plásticas, elaborados por la cineasta Elena Duque, la historiadora del libro Marina Garone, la fotógrafa Eunice Adorno, la poeta Tania Favela, la artista visual Paula Fiori y el colectivo La Liga Tensa.

En colaboración con KADIST, se presentará Tonalli, una película del colectivo Los Ingrávidos, musicalizada en vivo por Concepción Huerta. Este video activa los poderes ritualísticos del cine partiendo del antiguo concepto náhuatl del alma animadora o fuerza vital. Conjurando fuego, flores y muchas lunas, Tonalli se despliega como un collage frenético e hipnotizante en cámara. En medio de imágenes densamente arremolinadas y abstracciones estructuradas, los dioses de la creación y la fertilidad se revelan y se disuelven en colores deslumbrantes y ritmos físicos densos.

La función inaugural de la Gira de Documentales se llevará a cabo el jueves 3 de abril a las 19:30 h en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con la proyección de Mi mundo robado, documental de la directora Farahnaz Sharifi que narra la historia de Farah, una mujer iraní obligada a migrar a su mundo privado para ser libre. La entrada a la función inaugural es gratuita y el cupo es limitado.

Como cada año, Cinépolis abre sus puertas para albergar la programación de Ambulante a lo largo de toda la Gira. En está edición, además, unimos fuerzas con Fundación Cinépolis y la Secretaría de Cultura de cada estado que visitaremos, con la iniciativa Vamos todos a Cinépolis con Ambulantito, en la que llevaremos a infancias de escuelas públicas primarias a una matiné de cine en Cinépolis. En la Ciudad de México realizaremos la matiné con escuelas de Iztapalapa, en el complejo Cinépolis Las Antenas. La colaboración, que arranca en esta edición, pretende reforzar la relación y las estrategias en conjunto entre las instancias públicas del país, las organizaciones de la sociedad civil y el cine, contribuyendo a la formación de las nuevas generaciones y su relación con las imágenes y las experiencias cinematográficas.

Del 4 al 9 de abril, la Gira de Documentales ofrecerá una selección de largometrajes que serán proyectados en Cinépolis Diana, Cinépolis Fórum Buenavista y Cinépolis Universidad, a través de Sala de Arte Cinépolis®. Para los seguidores de la Gira de Documentales, Cinépolis contará con el tradicional Cinebono, con un costo de $200 pesos por cuatro entradas, así como un costo especial por boleto individual en todos los complejos: $60 en Veracruz; $70 en Ciudad de México, Querétaro y Yucatán; y $75 en Baja California.

En el recinto de Cinépolis Diana, durante el periodo de Ambulante, se presentarán: Binnigula'sa': los antiguos zapotecas (2024), de Jorge Ángel Pérez; Cameraperson (2016), de Kirsten Johnson; Corazón de perro (2015), de Laurie Anderson; Diario de mi sextorsión (2024), de Patricia Franquesa; El objeto antes llamado disco (2013), de Gregory W. Allen; La imagen ausente (2013), de Rithy Panh; La libertad de Fierro (2024), de Santiago Esteinou; La pesadilla de Darwin (2005), de Hubert Sauper; Li cham (Morí) (2024), de Ana Ts’uyeb; Los sueños que compartimos (2025), de Valentina Leduc; Pina (2011), de Wim Wenders; Santiago (2007), de João Moreira Salles; Usuarios (2021), de Natalia Almada; y Zoé: panoramas (2016), de Rodrigo Guardiola y Gabriel Cruz Rivas. En Cinépolis Fórum Buenavista se proyectarán: Buscando a Sugar Man (2012), de Malik Bendjelloul; El acto de matar (2012), de Joshua Oppenheimer; El proyecto del asesino del Zodiaco (2025), de Charlie Shackleton; La libertad del diablo (2017), de Everardo González; Mi vida dentro (2007), de Lucía Gajá; Salón de baile (2024), de Vitã y Juru; y Siempre seremos jóvenes (2025), de Grace Lee y Patty Ahn. Y en Cinépolis Universidad se presentarán los títulos: Cassandro, el Exótico (2018), de Marie Losier; El proyecto del asesino del Zodiaco (2025), de Charlie Shackleton; Kamay (2024), de Ilyas Yourish y Shahrokh Bikaran; Muerte en Arizona (2014), de Tin Dirdamal; Peaches Goes Bananas (2024), de Marie Losier; Siempre seremos jóvenes (2025), de Grace Lee y Patty Ahn; y ¡Vivan las antípodas! (2011), de Viktor Kossakovsky.

Dentro de la programación disponible en Cinépolis, habrá diferentes funciones acompañadas de la presencia de realizadores y protagonistas de los documentales para realizar sesiones de Q&A con el público.

Las sedes de la Gira están repartidas en las zonas Centro (Casa de la Primera Imprenta de América, UAM; Centro Cultural de España en México (CCEMx); Centro Cultural José Martí; Faro Cosmos; Museo Memoria y Tolerancia; Teatro de la Ciudad Esperanza Iris), Roma-Chapultepec (Casa del Lago UNAM; Centro de Cultura Digital; Cinépolis Diana, Cine Tonalá; Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional Chapultepec; Goethe-Institut Mexiko; LagoAlgo; Monumento a la Madre; Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental; Teatro Casa de la Paz, UAM), Sur (Auditorio Ricardo Flores Magón, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM; Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC); Centro Cultural Universitario, UNAM; Centro Nacional de las Artes, Cenart; Cinépolis Universidad; Cineteca Nacional de las Artes; Cineteca Nacional de México; Las Islas, Ciudad Universitaria, UNAM), Santa María la Ribera (Auditorio, Biblioteca Vasconcelos; Cinépolis Fórum Buenavista; Museo Experimental El Eco; Museo Universitario del Chopo, UNAM), Norte (Aula Magna del Centro Cultural FES Iztacala, UNAM; Faro Aragón) y Oriente (Faro de Oriente; Faro Tláhuac; Underground Paradise).

Ambulante agradece el apoyo de la Secretaría de Cultura, Procine, Fundación Ford, Sigrid Rausing Trust, Perspective Fund, Lanscape of Hope, Cinépolis, Ben & Frank, Megacable, LCI Seguros, Labo Digital, R7D, Toki Whisky, Cerveza Hércules, PRECISA. y la Universidad Iberoamericana, quienes contribuyen a hacer posible la Gira. De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento a todos los patrocinadores que suman sus esfuerzos con nosotros, así como a las diferentes embajadas, fundaciones, sedes, universidades, restaurantes, medios de comunicación y a todos los colaboradores y colaboradoras sin los cuales este festival no tendría lugar. También, extendemos nuestro agradecimiento a la Secretaría de Cultura de cada estados que visitamos y a todos los patrocinadores que suman sus esfuerzos con nosotros, así como a las diferentes embajadas, fundaciones, sedes, universidades, restaurantes, medios de comunicación y a todos los colaboradores y colaboradoras sin los cuales este festival no tendría lugar. Gracias a les voluntaries cuyo invaluable apoyo y dedicación han hecho posible que la Gira de Documentales llegue a su 20.a edición.