Alista SECULT Querétaro Encuentro Estatal de Mediadores y Responsables de Clubes de Lectura 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 21:48:18

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- Con charlas, talleres, conferencias, Mesas de trabajo y reconocimientos a personas mediadoras, los días 24 y 25 de octubre, en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART), se llevará a cabo el Encuentro Estatal de Mediadores y Responsables de Clubes de Lectura 2025.

Entre otras actividades, el viernes el programa incluye las conferencias "Colectivo Pakilistli y cuéntame diferente”, con el tema de buenas prácticas de mediación lectora, a cargo de Eréndira Olivia Juárez Vera, Lismeth Figueroa Rosas, Karine Peschaud y Marisol Alfaro, y "Abrazo de letras”, que impartirán Oscar Mauricio Sosa Santos, Natividad Guerra Diaz y María Rebeca Mendoza Romero.

También se ofrecerá la charla conferencia "Buenas prácticas de mediacion lectora en la sierra queretana", a cargo de Esperanza Martínez Ortiz, Oscar Cloria Mendoza y María Mercedes Aguilar Pedraza, y la conferencia "El patito lector”, de Arrecife de historias, por parte de Paulina Salvador Meza.

De igual forma, Sofía Camilo de Botello ofrecerá la conferencia “Tierra de flores amarillas”, y se desarrollarán actividades conjuntas con la participación de todos los asistentes en mesas de trabajo colaborativo y en red.

Asimismo, Reynaldo Lugo Escobar encabezará el Taller de introducción al Braille, y Jorge Alberto Rodríguez Olvera, del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, ofrecerá el Taller de encuadernación.

La cartelera también incluye el Taller Musea de Fotografía "La inserción de lo personal como historia colectiva”, impartido por Analí Núñez López, del Centro Queretano de la Imagen, y la obra de teatro "El ritual: manzanilla y miel”, dirigida por Sandra Ugalde Araiza.

Para el sábado se preparó la conferencia "Cultura de paz", por parte de la mediadora de salas de lectura Ileana Arroyo, y se presentará el libro “Jacinta la niña ñöhñö”, de Angeluchy Sánchez, además de que se ofrecerá la conferencia “Hospitales e inclusión", a cargo de Alejandro Chávez y Pilar Chávez.

Carolina Zúñiga, mediadora de salas de lectura, ofrecerá la conferencia "Pueblos originarios", en tanto que César Holm disertará sobre “Puntos de encuentro en el aula", durante una charla abierta, y, por último, Dante Iriarte impartirá la conferencia “Mesa de vocación”. El programa completo puede consultarse en redes sociales y en la página de la SECULT www.culturaqueretaro.gob.mx.