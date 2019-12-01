Abre SeCultura convocatoria para participar en el Desfile de Catrinas y Catrines de Morelia

Morelia, Michoacán; 5 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) abrió la convocatoria para participar en el Desfile de Catrinas y Catrines 2026, que este año celebra su décimo aniversario.



El desfile forma parte de la cartelera cultural que impulsa el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas, fortalecer la identidad cultural de la ciudad y promover la participación ciudadana en el marco del Día de Muertos.



La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que el desfile se realizará el domingo 1 de noviembre, con un recorrido que iniciará aproximadamente a las 18:00 horas en la Fuente de Las Tarascas. De ahí, avanzará por la avenida Madero, en el Centro Histórico, hasta llegar frente a la Catedral de Morelia, donde se instalará un escenario para presentar diversas actividades artísticas.



“Sin duda, el Desfile de Catrinas y Catrines es una actividad muy esperada por la ciudadanía y este año será especial al celebrar 10 años de que esta actividad salió a las calles para convertir a Morelia en un importante punto de celebración en el Día de Muertos”, añadió Chávez Alcaraz.



La convocatoria está dirigida al público en general, así como a personas, colectivos, instituciones educativas, asociaciones y agrupaciones artísticas y culturales que deseen participar caracterizadas como catrinas y catrines.



Para este año se espera reunir a más de 3 mil 500 personas caracterizadas como catrinas y catrines, quienes llenarán las calles del Centro Histórico de creatividad, color y tradición.



La convocatoria estará abierta del 5 al 30 de octubre y puede consultarse en la siguiente liga: https://acortar.link/0IHARn. Las y los interesados pueden realizar su registro en: https://forms.gle/ywsJpvirjachgEPM6



Con esta actividad, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con la promoción de las tradiciones, el fortalecimiento del patrimonio cultural y la generación de espacios para que la ciudadanía viva y comparta las celebraciones que dan identidad a nuestra ciudad.