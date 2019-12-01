Abre el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro exposición del artista uruguayo Walter Cruz

Abre el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro exposición del artista uruguayo Walter Cruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 07:35:11
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Querétaro, Querétaro, 13 de abril del 2026.- En el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (MACQ) se abrió al público la exposición de videoarte “Yo ya estoy muerto”, una contrapropuesta personal, íntima e introspectiva del autor uruguayo Walter Cruz, quien a través de este ejercicio replantea su quehacer artístico, ya no desde lo experimental técnica, material o formalmente, sino desde lo conceptual y desde lo elemental que es la consciencia de la vida.

Radicado desde hace varios años en Querétaro, el artista uruguayo, presenta un planteamiento conceptual en el que se muestra alejado de la plástica desde una óptica introspectiva e íntima, en un viaje imaginario que, a pesar de los pocos elementos que la conforman, son contenedores de años de experiencia, pensamientos y aprendizajes y sensaciones.

Los elementos son dos videos de gran proyección, una instalación de videoarte a piso, dos fotografías y la carta de su autoría, que conforma la obra principal de la exhibición en la que expresa en primera persona un retrato de sí mismo, siendo un parteaguas el año 2008 en que llegó a México y logró expandir su consciencia de forma no lineal.

“Yo ya estoy muerto” dista mucho de incluir intenciones contraculturales, proponer un manifiesto subversivo o ir en contra de la cultura oficial, más bien debe entenderse como un ejercicio pensado, libre y al desnudo de mostrarse tal cual a manera de confesión.

De esa forma, Cruz se permite abstraer de sí al artista plástico que ha sido lo que lo ha definido ante el público queretano y de otras latitudes, compartiendo una pequeña parte de la concepción de su vida y mover, más que conmover.

La muestra de Walter Cruz puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, hasta el 24 de mayo próximo; el MACQ se ubica en Manuel Acuña esquina avenida Reforma Oriente, en el barrio de La Cruz de la capital queretana; la entrada es libre.

 

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