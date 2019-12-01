27 de octubre: el día en que las mascotas que partieron vuelven a casa 

Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.- Este martes, familias mexicanas recuerdan a sus mascotas fallecidas como parte de las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos, una fecha en la que se les dedica un espacio especial en las ofrendas para honrar su memoria.

De acuerdo con la tradición popular, cada 27 de octubre se recuerda a los animales de compañía que formaron parte de los hogares, como perritos, gatos y otras mascotas. Para recibirlos simbólicamente, algunas familias colocan fotografías, agua, alimentos, juguetes y objetos que les recuerdan los momentos que compartieron con ellos.

Esta costumbre se relaciona con las creencias sobre el regreso de las almas durante las celebraciones del Día de Muertos. Aunque las formas de conmemorar esta fecha pueden variar entre familias y regiones, muchas personas aprovechan la ocasión para recordar a sus compañeros animalitos.

Más allá de los altares, el 27 de octubre representa una oportunidad para rendir homenaje a las mascotas que dejaron huella en sus hogares y recordar el cariño, la compañía y las experiencias que compartieron con sus familias.