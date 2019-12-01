Morelia tendrá una Noche de las Estrellas con telescopios y actividades gratuitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 22:46:43

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Morelia se prepara para recibir una nueva edición de la Noche de las Estrellas 2026, un evento que permitirá a chicos y grandes acercarse a la astronomía mediante telescopios, talleres, charlas y actividades para toda la familia.

La jornada se realizará el próximo sábado 14 de noviembre, de las 16:00 a las 22:00 horas, en la calzada Fray Antonio de San Miguel, conocida como San Diego, así como en el patio del Colegio Motolinía.

Entre las actividades principales habrá 11 telescopios para observar la Luna y el planeta Saturno. También se instalará un planetario móvil, donde se proyectará un video sobre el Sistema Solar con funciones cada 15 minutos.

El programa incluye además nueve pláticas sobre astronomía, 26 talleres, exhibiciones y cuentacuentos. Para quienes disfrutan de la música, también habrá un concierto de rock y pop, además de una presentación de música de alientos.

La entrada será gratuita y no será necesario registrarse previamente, por lo que las personas interesadas podrán acudir durante el horario del evento y disfrutar de las actividades.