Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 14:04:04

Guadalajara, Jalisco. A 27 de noviembre de 2026. Una investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG) desarrolló una tecnología que permite transformar la leche materna líquida en polvo y conservar sus componentes nutricionales e inmunológicos hasta por 12 meses, sin necesidad de refrigeración.

El proyecto fue creado por Blanca Rosa Aguilar Uscanga, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), quien recibió el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2026, en la categoría Trayectoria Destacada.

La iniciativa, denominada "Leche humana en polvo: una alternativa a la lactancia materna para la alimentación de infantes vulnerables", utiliza una técnica de secado por aspersión.

De acuerdo con la documentación técnica del proyecto, el procedimiento no requiere conservadores químicos ni cadena de frío y permite mantener nutrientes, anticuerpos y otras propiedades inmunológicas de la leche humana durante su almacenamiento.