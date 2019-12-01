Agujero de ozono registra su mayor superficie en una década, aunque su recuperación sigue en marcha

Península Antártica, 4 de noviembre de 2026.- El agujero de ozono sobre la Antártida alcanzó una extensión de 10.5 millones de millas cuadradas durante septiembre de este año, su tamaño más grande en una década, de acuerdo con un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la NASA.

Las mediciones señalaron que el 18 de septiembre se registró su mayor extensión, mientras que el promedio durante la temporada de mayor pérdida de ozono, entre el 7 de septiembre y el 13 de octubre, fue de 9.6 millones de millas cuadradas.

De acuerdo con los especialistas, este crecimiento estuvo relacionado con condiciones climáticas poco habituales y un fuerte vórtice polar, que mantuvo durante más tiempo las condiciones que favorecen la pérdida de ozono en la región.

Sin embargo, los científicos aclararon que esto no significa que la capa de ozono haya dejado de recuperarse. Las medidas internacionales para reducir las sustancias que la dañan han dado resultados y, actualmente, los niveles de cloro relacionados con estos productos son aproximadamente un tercio menores que los registrados en sus niveles más altos durante la década de 1980.

La NASA y la NOAA estiman que la recuperación de la capa de ozono sobre la Antártida podría completarse durante la década de 2070, conforme disminuyan las sustancias que permanecen en la atmósfera desde hace varias décadas.