Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 16:26:35

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.- Las incesantes lluvias que han caído en la capital del estado durante varias horas, han ocasionado que algunas colonias presenten inundaciones además de que los drenes se enfrentan a su máxima capacidad.

Y es que de acuerdo con los reportes emitidos por las instancias correspondientes, algunas zonas de la ciudad presentan importantes inundaciones.

Tal es el caso de la avenida Poliducto en donde el agua rebasa la altura de las banquetas.

Así mismo el dren que se ubica en la zona de Siervo de la Nación por la FGE y la SEE, se encuentra a su máxima capacidad.