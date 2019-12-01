Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 10:38:20

Ciudad de México. A 25 de noviembre 2026.- Palacio Nacional y otros edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México fueron protegidos con vallas metálicas este miércoles 25 de noviembre, ante la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Las estructuras también fueron colocadas en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes y el Palacio de Correos.

La movilización, convocada por la colectiva Coordinación 8M, está programada para las 15:30 horas. Partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, antes conocida como Glorieta de La Joven de Amajac, y avanzará hacia el Zócalo capitalino.

Entre las principales exigencias se encuentran el alto a los feminicidios, justicia para las víctimas y personas desaparecidas, así como garantías para que las mujeres puedan vivir libres de violencia.

La ruta contempla Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo.

Ante posibles afectaciones viales, se recomienda utilizar como alternativas las avenidas Insurgentes y Chapultepec, los ejes 1 Norte y 1 Oriente, José María Izazaga y Circuito Interior.