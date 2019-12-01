Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 10:26:34

Michoacán, Morelia. 23 de noviembre 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán alertó sobre una nueva modalidad de fraude digital en la que delincuentes utilizan inteligencia artificial para clonar voces y suplantar la identidad de las personas.

A través de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil, las autoridades detectaron que los responsables utilizan páginas web falsas para obtener información y realizar estas clonaciones, que posteriormente pueden emplear para cometer extorsiones.

Ante esta situación, la dependencia emitió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de estos delitos:

No compartir datos personales en páginas sospechosas.

Evitar abrir enlaces o descargar archivos desconocidos.

Verificar que los sitios web sean auténticos antes de proporcionar información.

Finalmente, las autoridades pidieron a la población mantener la calma ante cualquier intento de extorsión, colgar la llamada, verificar la información y reportar el hecho al número 089