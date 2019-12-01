Ya viene la Competencia de Kurpites en Nuevo San Juan

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 13:09:39

Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre del 2025.- Del 06 al 09 de enero se llevará a cabo la tradicional competencia de Kurpites, en el municipio de Nuevo San Juan, evento que cada vez ha cobrado más relevancia respecto a esta expresión cultural, señaló Roberto Monroy García, secretario de Turismo en el estado.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal apuntó que, por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se ha buscado implementar acciones para hacer que los portadores de tradición lleguen cada vez más lejos y mostrar el nivel cultural que tiene el estado.

Agregó que se ha buscado que los Kurpites estén presentes en cada vez más eventos, como fue en la noche de muertos en Xcaret, el pasado mes de noviembre.

Por su parte, Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura en Michoacán, resaltó que los portadores de tradición han permitido que ésta crezca, por lo que cada vez más jóvenes que participan en estos procesos comunitarios, no solo en el caso de los Kurpites.

De la misma manera, agradeció el trabajo de las autoridades municipales pues han fomentado que los Kurpites sean cada vez más conocidos; recalcó que el trabajo de los ayuntamientos es fundamental para dar a conocer la cultura de Michoacán.

Asimismo, Tamara Sosa invitó a la población a conocer también el proceso previo a la competencia, además de que implica un tiempo importante de preparación.

Sara Mincitar Mincitar, directora de Cultura, Turismo y Asuntos Indígenas, explicó que esta es una competencia de jóvenes que divide al municipio en dos, el bando de San Miguel y el de San Mateo; en cada bando participan 19 jóvenes por cuadrilla.

Apuntó que a este evento asiste prácticamente toda la población de Nuevo San Juan, por lo que se esperan 20 mil espectadores, entre las que se incluyen personas desde Estados Unidos, y municipios como Tingambato, Tancítaro, Uruapan.