Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 12:29:30
Palmar de Bravo, Puebla, 30 de diciembre del 2025.-  La tranquilidad del municipio de Palmar de Bravo, Puebla, se vio alterada durante la madrugada del lunes, luego de que vehículos y una vivienda fueron incendiados en distintos puntos.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los inmuebles y unidades afectadas pertenecerían al exalcalde Adán Silva Valeriano.

Los hechos se registraron en las comunidades de La Purísima y Cuacnopalan, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar las llamas consumir los automotores y parte de una propiedad habitacional.

Hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas.

Elementos de emergencia y seguridad acudieron a los sitios para sofocar el fuego y resguardar la zona, mientras se llevan a cabo las primeras diligencias para determinar el origen de los ataques y posibles responsables.
 

Noventa Grados
