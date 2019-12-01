Ultiman a abogado y estudiante durante partido de futbol en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 14:50:29

Tuxpan, Veracruz, a 30 de diciembre 2025.- Un abogado identificado como David Alejandro Galindo Hernández y una joven mujer, aparentemente su pareja sentimental, identificada como María Ester López Cruz, fueron ultimados a balazos durante un partido de fútbol en la ciudad de Tuxpan, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado perpetrado en la cancha del Parque Bicentenario estaba dirigido hacia el profesionista; sin embargo, la joven fue una víctima colateral.

Se dio a conocer que en el momento del doble homicidio se disputaba un partido de un torneo local, cuando de repente un grupo de sujetos armados irrumpió y abrió fuego en contra de los ahora finados.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que se escucharon cuatro disparos y jugadores y asistentes comienzan a correr.

Los sicarios lograron darse a la fuga con rumbo desconocido una vez cometido el delito.

La joven, de 23 años de edad, era estudiante de la Escuela Normal de Veracruz ‘Carlos A. Carrillo’; en tanto que el varón era abogado del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal en Ciudad Victoria, por lo que se presume se encontraba de vacaciones.