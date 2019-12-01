Ultiman a abogado y estudiante durante partido de futbol en Veracruz

Ultiman a abogado y estudiante durante partido de futbol en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 14:50:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tuxpan, Veracruz, a 30 de diciembre 2025.- Un abogado identificado como David Alejandro Galindo Hernández y una joven mujer, aparentemente su pareja sentimental, identificada como María Ester López Cruz, fueron ultimados a balazos durante un partido de fútbol en la ciudad de Tuxpan, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado perpetrado en la cancha del Parque Bicentenario estaba dirigido hacia el profesionista; sin embargo, la joven fue una víctima colateral.

Se dio a conocer que en el momento del doble homicidio se disputaba un partido de un torneo local, cuando de repente un grupo de sujetos armados irrumpió y abrió fuego en contra de los ahora finados.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que se escucharon cuatro disparos y jugadores y asistentes comienzan a correr.

Los sicarios lograron darse a la fuga con rumbo desconocido una vez cometido el delito.

La joven, de 23 años de edad, era estudiante de la Escuela Normal de Veracruz ‘Carlos A. Carrillo’; en tanto que el varón era abogado del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal en Ciudad Victoria, por lo que se presume se encontraba de vacaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a abogado y estudiante durante partido de futbol en Veracruz
Solicita Poder Judicial de Quintana Roo suspensión de juez que amagó con una arma a una mujer
Ataques armados en Irapuato, Guanajuato dejan al menos 3 muertos
Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Más información de la categoria
Ultiman a abogado y estudiante durante partido de futbol en Veracruz
Artistas cancelan shows en el Centro Kennedy luego de que agregaron el nombre de Trump al recinto
Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Vuelca tráiler cargado con suavitel en el libramiento Noreste de Querétaro; se genera rapiña 
Comentarios