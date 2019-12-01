Ataques armados en Irapuato, Guanajuato dejan al menos 3 muertos

Irapuato, Guanajuato, a 30 de diciembre 2025.- Sin personas detenidas hasta el momento, una serie de ataques armados registrados en las últimas horas generó movilización de corporaciones de seguridad y dejó un saldo de tres personas muertas y un hombre lesionado en distintos puntos de la ciudad.

El primer hecho ocurrió la noche del lunes en la colonia Santa Julia, donde un hombre identificado como Benjamín, de 60 años de edad, fue atacado a balazos cuando se encontraba sobre la calle Rin. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores huyeron del lugar a bordo de una motocicleta, logrando escapar pese a los operativos de búsqueda implementados por la policía.

Posteriormente, ya entrada la madrugada de este martes, minutos después de las 00:00 horas, se reportó un segundo ataque cerca de la empresa Bachoco, sobre la avenida Las Águilas, en la colonia San Miguelito. En este punto, un hombre resultó herido por impactos de arma de fuego, por lo que fue atendido por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

El tercer hecho violento se registró en la colonia Flores Magón Norte, donde sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta ingresaron de manera violenta a un domicilio y asesinaron a una pareja, un hombre y una mujer. Tras cometer el doble homicidio, los responsables se dieron a la fuga sin ser localizados.

Ante estos acontecimientos, elementos de los tres niveles de gobierno acudieron a las distintas escenas, realizaron el acordonamiento correspondiente y preservaron los indicios, además de dar aviso a la Fiscalía General del Estado, que ya inició las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.