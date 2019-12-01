Solicita Poder Judicial de Quintana Roo suspensión de juez que amagó con una arma a una mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 14:18:43

Cancún, Quintana Roo, a 30 de diciembre 2025.- El Poder Judicial de Quintana Roo, solicitó la suspensión temporal de José Luis Jonathan Yong Mendoza, juez penal de control que fue exhibido mientras amagaba con un arma de fuego a una mujer, quien presuntamente sería su pareja.

A través de un comunicado en redes sociales, el órgano estatal detalló que recibió una denuncia anónima por este hecho el 26 de diciembre de 2025.

“El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, inicia una investigación contra el juez Jonathan “N” por los hechos registrados el pasado 24 de diciembre en el municipio de Benito Juárez, tras la denuncia recibida el 26 de diciembre de 2025, a través del sistema electrónico institucional de manera anónima que sustentan con imágenes difundidas en redes sociales, la evidencia de agresión del sujeto contra una mujer”, apuntó el Poder Judicial local.

Asimismo, en la nota se informó que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la aplicación de una medida cautelar”.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar al togado mientras agrede verbalmente y amenaza con una pistola en mano a una mujer, en calles de la colonia Residencial Palmaris, ubicada en Cancún.

Según versiones de medios locales, el juez también habría amenazado a personal de seguridad privada, quien intentó intervenir en los hechos.

Cabe mencionar que el juzgador fue señalado en 2021 de estar vinculado con la mafia rumana, dedicada a la clonación de tarjetas de turistas.