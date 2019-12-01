¿Ya conoces el árbol navideño artesanal que embellece Erongarícuaro?

Erongarícuaro, Michoacán, 18 de diciembre de 2025.- El espíritu navideño llegó a la plaza principal de Erongarícuaro, donde se localiza el árbol navideño monumental y artesanal, único en su tipo porque representa a las 13 comunidades del municipio. Está elaborado principalmente de materiales que se encuentran en la región del lago de Pátzcuaro, y que son trabajados por la población.

Esta obra, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), resultó ganadora en el concurso que realizó el ayuntamiento semanas atrás, y fue elaborado por Paulina Nava Ortiz y Diana Gerardo Estanislao.

“Cuando se comenzó con la idea de elaborar el árbol, quisimos plasmar también las tradiciones de nuestro pueblo, decorar con las artesanías que son nuestra máxima expresión. Un trabajo que es el sustento de las familias de nuestras comunidades, las cuales han preservado este legado cultural durante generaciones”, explicó Nava Ortiz.

La pieza monumental destaca por las trenzas adornadas con listones, integradas por primera vez en un árbol navideño, los cuales representan la fuerza femenina, al ser un elemento esencial del traje tradicional de la región, afirmaron las creadoras. Entre los elementos que lo integran se encuentra la estrella, máscaras de la Danza de los Viejitos talladas en Tócuaro, botijas, alfarería creada por el artesano Alfredo Ceja Tinajero, en las cuales se aprecia el nombre de cada comunidad del municipio, junto con paisajes pintados por el artesano Álvaro Edgar Martínez Mingole.

“Además de las trenzas de nuestra indumentaria tradicional, también están los judas, el licor de frutas elaborado en la comunidad de Yotátiro, el mezcal característico de la población de Oponguio que es la zona restaurantera y los peces de chuspata que simbolizan el lago”, agregó Gerardo Estanislao.

Además están los bordados en punto de cruz, artesanía que se elabora en San Miguel Nocutzepo, Arocutín, San Francisco Uricho y Erongarícuaro, distinguiéndose una de otra a través de sus diseños, colores y armado de cada prenda. A ello se suman los colibríes y las mariposas Monarca, y finalmente el árbol cierra con un faldón de terciopelo rojo, representando la Danza de los Moros, la cual es exclusiva de la festividad de la Santa Cruz.