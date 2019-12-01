Delincuentes abandonan camioneta con armamento y estupefacientes tras huir de fuerzas de seguridad en Lázaro Cardenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 23:10:58
Lázaro Cárdenas, Mich., a 18 de diciembre de 2025.— La tranquilidad de las brechas rurales en la tenencia de Nexpa se rompió abruptamente cuando delincuentes, al verse descubiertos por fuerzas de seguridad, optaron por escapar a toda velocidad, dejando atrás un verdadero arsenal de guerra y dosis de droga listas para su distribución.

Elementos de la Guardia Civil y de la Secretaría de Marina realizaban patrullajes preventivos como parte del operativo Michoacán por la Paz y la Justicia, cuando detectaron una camioneta sospechosa estacionada cerca del río que cruza la zona. Se trataba de una Toyota Hilux blanca, cuyo conductor reaccionó de inmediato al notar la presencia oficial: arrancó y se internó entre las brechas, perdiéndose entre la maleza.

En el sitio quedó al descubierto el rastro de lo que sería una operación criminal. Los agentes aseguraron un rifle de asalto AK-47, conocido como “cuerno de chivo”, acompañado de siete cargadores abastecidos y casi 200 cartuchos calibre 7.62 milímetros. Junto a él, una pistola calibre .38 Súper con tres cargadores y decenas de municiones listas para ser usadas.

El hallazgo no terminó ahí. También fueron localizados un chaleco balístico, una mochila táctica y al menos 15 bolsas con una sustancia granulada, con las características propias de la metanfetamina, lo que refuerza la sospecha de actividades ligadas al narcomenudeo o al trasiego de droga en esta franja costera del estado.

Todo el material asegurado fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras que las corporaciones desplegaron un operativo en la zona para intentar dar con el paradero del fugitivo, quien logró evadir momentáneamente la acción de la justicia.

