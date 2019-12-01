En diversos ataques armados, pierden la vida 9 personas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 18 de diciembre de 2025.- Una nueva ola de hechos violentos registrada en Sinaloa dejó un saldo de nueve personas fallecidas y tres más lesionadas. Entre las víctimas mortales se encuentran una mujer y un menor de 14 años de edad.

En la ciudad de Culiacán, una mujer identificada como Leslie “N”, de 25 años, fue atacada a tiros mientras se desplazaba en una camioneta por calles de la colonia Villa Universidad. Tras recibir los impactos de bala, perdió el control del vehículo y se estrelló contra una vivienda.

El menor, quien fue identificado como Leonel Emiliano, de 14 años, murió posteriormente en un hospital luego de haber sido agredido con arma de fuego en la colonia Los Mezcales.

Otras víctimas fueron un hombre de 56 años, asesinado en el ejido Bachigualatito; un individuo de 37 años en el fraccionamiento Paseo Alameda; uno más de 28 años en la colonia Tierra Blanca; y otro de 24 años en la colonia El Ranchito.

Asimismo, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre no identificado en el patio de un domicilio en la sindicatura de Aguaruto, mientras que en la colonia Issstesin fue hallada otra persona envuelta en plástico negro.

El último de los fallecidos fue un hombre que perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en el ejido Compuertas, perteneciente al municipio de Ahome, al norte del estado.

En estos mismos hechos, tres personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego: un hombre lesionado dentro de un establecimiento en la colonia Independencia y un empleado de un expendio de cerveza, ambos en Culiacán, además de otro individuo herido en la colonia Rubén Jaramillo, en Mazatlán.

Cabe recordar que apenas el jueves 17 de diciembre se reportó el asesinato de 10 personas más en la entidad, entre ellas un agente de la Fiscalía General del Estado que se encontraba en proceso de retiro, así como cinco personas que murieron durante un enfrentamiento entre civiles armados en el municipio de Escuinapa, hechos que derivaron en bloqueos en el sur de Sinaloa.