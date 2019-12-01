Vive las fiestas patrias en “el alma de México”: Sectur

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Llegó el 15 de septiembre y cientos de personas se preparan para disfrutar de estas fechas en las que el sentimiento mexicano es más fuerte y Michoacán es una opción ideal para vivir esta celebración.

“El alma de México” tiene diversas opciones para que disfrutes de la cultura, la fiesta, la naturaleza, historia y por supuesto, la gastronomía, destacó la Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Desde el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, los visitantes podrán acercarse al Estribo Grande, pasear por la plaza principal Vasco de Quiroga, recorrer el Centro de Interpretación Vasco de Quiroga (Civaq), acudir a los diversos locales artesanales, degustar la gastronomía local donde encontrarán a maestras cocineras tradicionales como Victoria González, o bien, pasear por el lago y visitar alguna de las islas.

En Zirahuén, los amantes del turismo de aventura y naturaleza llegarán a un oasis de oportunidades y conexión con ellos mismos, alejarse del estrés y la cotidianidad. Aquí se encontrarán resguardados por densos bosques de pinos, encinos y madroños, la experiencia se completa con acogedoras cabañas que ofrecen vistas espectaculares al lago, brindando el refugio perfecto para quienes buscan descanso en medio de un entorno natural incomparable. En el pequeño muelle, cocineras tradicionales preparan platillos típicos de Michoacán, como pescado fresco y antojitos locales, creando un festín para los sentidos.

Santa Clara del Cobre, pintoresco Pueblo Mágico es famoso por la habilidad de sus artesanos, quienes, a golpe de martillo, transforman el cobre en verdaderas obras de arte. Desde pequeñas piezas como caballitos tequileros hasta impresionantes tinas y charolas, descubrirás una diversidad de objetos de cobre que te sorprenderán por su belleza y calidad. Cada pieza es única, resultado de una tradición artesanal que se ha mantenido viva por generaciones. Su gastronomía también es digna de reconocer, como la torta de tostada, platillo que no debes perderte la posibilidad de disfrutar.

En Morelia se han preparado casi 100 actividades durante todo el mes de septiembre, entre las que de destacan ferias gastronómicas y de libros, festivales musicales, exposiciones de arte, pintura, estampa, fotografía y cerámica. Para más información de los lugares que se pueden visitar, consulta https://visitmichoacan.com.mx/