Vive la magia de los Reyes Magos en Tlalpujahua este 5 de enero: Sectur

Tlalpujahua, Michoacán, 4 de enero de 2026.-Tlalpujahua está listo para recibir la cabalgata de los Reyes Magos, que se realizará este lunes 5 de enero a partir de las 17:00 horas y recorrerá las calles principales del Pueblo Mágico, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Ana Hernández Juárez, directora de Turismo de Tlalpujahua comentó que la salida de esta cabalgata se realizará del monumento al general Ignacio López Rayón, donde se congregarán diversos automóviles que acompañarán a los reyes del lejano Oriente para entregar alegría, ilusión y magia, tanto a las infancias como a todas las personas que se reúnan a su paso.

En este recorrido se recibirán las cartas de las niñas y niños para cumplir sus deseos y que, el martes 6 de enero, la magia suceda bajo sus árboles. Se enfatiza la importancia de no utilizar globos para lanzarlos al aire, invitando a que las cartas sean entregadas directamente en manos de los Reyes Magos y sus ayudantes.

Este evento familiar, comentaron los organizadores, se desarrolla en coordinación con el santuario de Nuestra Señora del Carmen y se espera que las familias del Pueblo Mágico, así como los turistas y visitantes que se encuentran en él, salgan y acompañen este recorrido que concluirá en el recinto religioso.

De igual forma, tanto los Reyes Magos como el presidente municipal Jorge Medina, y el DIF Municipal, que preside Alejandra Abad, tendrán algunos regalos sorpresa para las infancias que estén presentes en esta cabalgata.