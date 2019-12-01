Vive este domingo la exhibición de ex danzantes de Kúrpites en Nuevo San Juan Parangaricutiro

Vive este domingo la exhibición de ex danzantes de Kúrpites en Nuevo San Juan Parangaricutiro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 13:13:22
Morelia, Michoacán, 3 de enero de 2026.- Nuevo San Juan Parangaricutiro realizará este domingo 4 de enero la exhibición de ex danzantes de Kúrpites en su plaza principal a partir de las 17:00 horas, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Roberto Monroy García, titular de la política turística de “el alma de México”, recordó que este evento es previo a la tradicional competencia de los Kúrpites que se realizará el próximo 8 de enero a las 14:00 horas en la plaza principal de la comunidad, aunque el programa de actividades culturales y tradicionales iniciará desde el 6 de enero.

“Como antesala, el público michoacano, los turistas y visitantes podrán vivir la exhibición de ex danzantes, este 4 de enero en la plaza principal. Ellos aparecen a partir de las 17:00 horas, para en punto de las 18:00 horas, comenzar con una muestra artística y dancística”, comentó el funcionario estatal.

Autoridades municipales han hecho la invitación pública a través de sus redes sociales para que la población que se encuentra en la entidad acuda y disfrute de este evento cultural, al tiempo de apreciar la gastronomía, el turismo religioso, de naturaleza y aventura que también se ofrece en la región. 

Nuevo San Juan Parangaricutiro se localiza en el occidente michoacano, y se encuentra rodeado de bosques, muy cerca del volcán Paricutín. Para llegar desde Morelia se debe ir con rumbo a Uruapan y continuar por la carretera estatal rumbo a Los Reyes, donde aproximadamente a unos 20 minutos se ubica el desvío señalando el nombre de este municipio sede. 

Vive los últimos días de la temporada de descanso decembrino, disfruta y adéntrate en las experiencias gastronómicas, culturales y de naturaleza que solo tiene “el alma de México”.

