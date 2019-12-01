Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de homicidio cometido en el Fraccionamiento Mesoamérica

Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de homicidio cometido en el Fraccionamiento Mesoamérica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 16:12:42
Morelia, Michoacán, a 4 de enero de 2026.- Daniel Eduardo “N”, alias “El Bolillo”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Ángel Gabriel A.

De acuerdo con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, el 3 de octubre de 2024, la víctima caminaba sobre la calle Jesús Tacabado, esquina con Primera de Marzo, en la colonia El Durazno, en el municipio de Morelia, en compañía de dos personas, quienes presuntamente lo jaloneaban y amenazaban.

Posteriormente, los tres se dirigieron hacia la entrada del fraccionamiento Mesoamérica, donde ingresaron a un inmueble abandonado en obra negra. En ese lugar, en un momento determinado, la víctima fue golpeada de manera reiterada, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

Derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía, se logró establecer la posible participación de Daniel Eduardo “N”, por lo que se solicitó ante el órgano jurisdiccional la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida y cumplimentada conforme a derecho.

El imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien en las próximas horas habrá de resolver su situación jurídica, conforme a lo establecido en la ley.

