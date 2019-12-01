Buscan tres embarcaciones que desaparecieron frente a las costas de Chiapas

Buscan tres embarcaciones que desaparecieron frente a las costas de Chiapas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 17:27:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tapachula, Chiapas, a 4 de enero de 2026.- Tres embarcaciones en las que viajaban siete personas fueron reportadas como desaparecidas frente a las costas de Chiapas, lo que activó desde el pasado viernes un operativo de búsqueda encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de pescadores de la región, informaron autoridades.

La Semar dio a conocer que movilizó una patrulla costera, aeronaves y notificó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), luego de que se perdió contacto con las embarcaciones a aproximadamente 148 kilómetros de Puerto Chiapas.

A estas acciones se sumaron integrantes de la comunidad pesquera, quienes participaron con cinco embarcaciones menores para ampliar el área de rastreo. De manera paralela, la Capitanía de Puerto Chiapas emitió un aviso dirigido a navegantes de la zona.

“Exhortando a las embarcaciones que navegan en la zona a colaborar con cualquier información que contribuya a la localización de las embarcaciones desaparecidas”, indicó la Vigésimo Segunda Zona Naval de la Semar.

La dependencia señaló que, tras 48 horas del reporte inicial, las labores de búsqueda continúan sin descartar ninguna posible línea de localización. Asimismo, precisó que se mantiene comunicación permanente con los familiares de los tripulantes y con los responsables de las embarcaciones.

“La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de continuar con las labores de búsqueda y rescate, actuando de forma inmediata y coordinada ante situaciones que pongan en riesgo la vida humana en la mar, en beneficio de la comunidad marítima que desarrolla sus actividades en aguas nacionales”, apuntó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Buscan tres embarcaciones que desaparecieron frente a las costas de Chiapas
Golpe de 470 millones al imperio de las tragamonedas en Michoacán: más de 3 mil 200 máquinas aseguradas por nexos con extorsión y lavado
Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de homicidio cometido en el Fraccionamiento Mesoamérica
Localizan cuerpo embolsado en Buenavista, Michoacán
Más información de la categoria
Aliados del chavismo cierran filas: México, Colombia, España y tres más alzan la voz contra acciones militares en Venezuela y advierten riesgo de escalada regional
Golpe de 470 millones al imperio de las tragamonedas en Michoacán: más de 3 mil 200 máquinas aseguradas por nexos con extorsión y lavado
Ultiman a individuo en comunidad de Morelia, Michoacán 
Gran parte de escoltas de Nicolás Maduro murieron durante "el secuestro" de Estados Unidos: Ejército venezolano
Comentarios