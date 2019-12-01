Buscan tres embarcaciones que desaparecieron frente a las costas de Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 17:27:30

Tapachula, Chiapas, a 4 de enero de 2026.- Tres embarcaciones en las que viajaban siete personas fueron reportadas como desaparecidas frente a las costas de Chiapas, lo que activó desde el pasado viernes un operativo de búsqueda encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de pescadores de la región, informaron autoridades.

La Semar dio a conocer que movilizó una patrulla costera, aeronaves y notificó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), luego de que se perdió contacto con las embarcaciones a aproximadamente 148 kilómetros de Puerto Chiapas.

A estas acciones se sumaron integrantes de la comunidad pesquera, quienes participaron con cinco embarcaciones menores para ampliar el área de rastreo. De manera paralela, la Capitanía de Puerto Chiapas emitió un aviso dirigido a navegantes de la zona.

“Exhortando a las embarcaciones que navegan en la zona a colaborar con cualquier información que contribuya a la localización de las embarcaciones desaparecidas”, indicó la Vigésimo Segunda Zona Naval de la Semar.

La dependencia señaló que, tras 48 horas del reporte inicial, las labores de búsqueda continúan sin descartar ninguna posible línea de localización. Asimismo, precisó que se mantiene comunicación permanente con los familiares de los tripulantes y con los responsables de las embarcaciones.

“La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de continuar con las labores de búsqueda y rescate, actuando de forma inmediata y coordinada ante situaciones que pongan en riesgo la vida humana en la mar, en beneficio de la comunidad marítima que desarrolla sus actividades en aguas nacionales”, apuntó.