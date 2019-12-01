Vive el rescate de rituales ancestrales en el Festival Prehispánico de Tingambato: Sectur

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- El Festival Prehispánico de Tingambato regresa por tercer año consecutivo a la zona arqueológica Tinganio, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.
Edwin Martínez Oropeza, fundador del festival, señaló que este evento se desarrollará el 21 y 22 de marzo, esperando para esta tercera edición una afluencia de aproximadamente 10 mil personas entre turistas y visitantes que dejen una derrama económica cercana a los 500 mil pesos.
Celeste Makary Rodríguez Ruiz, directora del festival prehispánico, agregó la importancia de este evento pluricultural, “se presentarán actividades prehispánicas para el rescate y conservación de los rituales ancestrales de nuestros antepasados, con el afán de mantenerlas y darles ese reconocimiento y respeto a las tradiciones culturales”.
