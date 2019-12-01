Tras cateos en Michoacán, detienen a tres sujetos; les aseguran estupefacientes y armas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 14:14:42

Morelia, Michoacán, 17 de marzo del 2026.- Como resultado de la cumplimentación de órdenes de cateo, autoridades detuvieron a tres personas y aseguraron armas y drogas.

Sobre el particular se informó que como parte de acciones coordinadas para el combate a conductas delictivas, la Guardia Civil brindó apoyo operativo a la Fiscalía General del Estado en la ejecución de tres órdenes de cateo.

Dichas acciones derivaron en la detención de tres hombres y el aseguramiento de 73 dosis de droga, dos armas largas, cartuchos útiles y cuatro vehículos.

En estas labores participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad procuradora de justicia.