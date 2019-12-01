Detectan banda dedicada a asaltos en carretera; ya hay tres identificados, informa director de Policía en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 14:47:06

Celaya, Guanajuato, a 17 de marzo 2026.- Luego de que en redes sociales se difundiera un video que muestra el momento en que sujetos intentan asaltar a los ocupantes de una camioneta en la autopista a la altura de este municipio, el director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, confirmó que se tiene identificada a una banda delictiva que opera en la región y de la cual ya se ha logrado ubicar a tres de sus integrantes.

El funcionario explicó que, tras la difusión del material, se revisó el reporte ingresado al sistema de emergencias, lo que permitió dar seguimiento al caso, aunque en este hecho en particular no se logró recuperar la unidad.

“Sí, tenemos la información y el reporte que se hizo al 911. Se dio seguimiento; desafortunadamente en este caso no logramos recuperar el vehículo, pero estamos atentos y sabemos hacia dónde se dirigieron”, señaló.

De acuerdo con Cajero Reyes, el asalto sí se consumó, según los datos recabados por las autoridades.

“La información que tenemos es que sí se logró concretar el asalto”, afirmó.

Indicó que este tipo de delitos sí se han presentado en la región; sin embargo, destacó que en varios casos se ha logrado la recuperación de vehículos, principalmente cuando ingresan al municipio.

“Se han presentado, pero también hemos recuperado muchos vehículos, sobre todo cuando ingresan aquí a Celaya, incluso algunos con mercancía”, explicó.

Detalló que la actuación policial inicia a partir de los reportes al número de emergencias, lo que permite activar los protocolos de búsqueda con base en las características de las unidades.

“Cuando llaman al 911 y nos proporcionan datos como placas y características del vehículo, iniciamos su localización de inmediato”, puntualizó.

El director confirmó que ya se cuenta con líneas de investigación sobre los responsables, quienes no sólo operan en Celaya, sino en otros municipios de la región.

“Sí, tenemos información de una banda que está trabajando en toda la región y se está trabajando para detenerlos. Incluso ya hubo detenciones recientes por parte de la Fiscalía de tres personas relacionadas con estos hechos”, reveló.

Asimismo, hizo un llamado a los conductores que transitan por carreteras a actuar de inmediato ante cualquier situación de riesgo.

“Lo más importante es llamar al 911 de inmediato para alertar a los centros de control como el C4 o C3, y así poder coordinar esfuerzos con Guardia Nacional y las fuerzas del Estado”, indicó.

Finalmente, aseguró que, aunque no es un delito con alta frecuencia en la zona, se mantiene vigilancia permanente y, de acuerdo con los registros, su

incidencia ha ido a la baja.

“No es un reporte constante y, afortunadamente, en esta región ha disminuido”, concluyó.