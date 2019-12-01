Viaja a Santa Clara del Cobre y maravíllate con su riqueza cultural y artesanal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 11:18:45

Morelia, Michoacán, 16 de agosto de 2025.- Aún tienes tiempo de disfrutar de Michoacán y viajar a Santa Clara Cobre donde este fin de semana concluye la Feria Nacional del Cobre.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), recordó que esta feria es la celebración anual más importante del municipio de Salvador Escalante, además de ser un escaparate donde los maestros artesanos exhiben y comercializan sus excepcionales obras de cobre martillado.

Aunado al tema artesanal, la gastronomía y los atractivos turísticos naturales y religiosos son otras interesantes opciones que se pueden disfrutar en este Pueblo Mágico.

Entre los lugares para visitar, destaca la Parroquia de Santa Clara de Asís, una iglesia histórica que refleja el sincretismo entre la tradición indígena y la fe católica. Junto a su riqueza cultural, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia culinaria probando las tradicionales tortas de tostada, un antojito único de la región.

Santa Clara también guarda interesantes conexiones con la historia de México, como el hecho de que el hermano de Miguel Hidalgo, “el Padre de la Patria”, fue párroco en este lugar, y el propio Hidalgo fue Sacristán Honorario, por lo que solía visitar con frecuencia el pueblo. Conoce más de este mágico lugar en el sitio https://visitmichoacan.com.mx/