Uruapan listo para el Monarca Fest: Sectur

Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a cargo de Roberto Monroy García, informó que la edición 2025 de la Expo Cultural, Empresarial y Comercial Monarca Fest se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre en Uruapan. El evento, que busca impulsar el emprendimiento local, tendrá como sede las instalaciones de la presa Santa Catarina.

Andrés Cadena, director general del festival, señaló que el evento tiene el objetivo de contribuir a la reactivación económica de la región. “Ya que Uruapan es un punto medular para la atracción turística y promoción de los municipios aledaños y también para todas aquellas empresas que se constituyen en el territorio michoacano”, apuntó.

Agregó que el Monarca Fest 2025 es la plataforma para que las empresas puedan conectar con la comunidad de la región, estando en contacto con el núcleo social. “Adicionalmente buscamos fomentar el emprendimiento juvenil al ofrecer espacios de primer nivel a jóvenes entusiastas, emprendedores y líderes sociales, quienes podrán dar a conocer sus proyectos e iniciativas”, enfatizó.

Este evento se centra en la inclusión y la convivencia familiar, ofreciendo espacios de recreación para todas las edades. Las atracciones principales incluyen la elevación de globos de Cantoya, con la participación de maestros globeros de Paracho, Angangueo, Cherán, Maravatío y Tingambato, además de una exhibición de regata de canotaje a cargo de más de 20 deportistas de Urandén.

El festival cultural, gastronómico y empresarial se llevará a cabo en un entorno donde la naturaleza será el escenario perfecto, convirtiéndose en un factor esencial que realzará la experiencia de todos los asistentes.

Los detalles sobre la participación de 16 expositoras de gastronomía, así como de productores de pulque, mezcal y cerveza artesanal, además de la presencia de cocineras tradicionales, se encuentran disponibles para consulta en la página de Facebook del Monarca Fest.