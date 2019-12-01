Detiene la GC a dos hombres en poder de 2 mil 270 cajetillas de cigarros ilegales en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 13:46:03

Zamora, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- En posesión de dos mil 270 cajetillas de cigarros ilegales fueron detenidos dos sujetos por elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Se trata de Cuahutemoc H. J., de 42 años de edad y Óscar Iván A., de 27 años de edad, ambos originarios y vecinos de esta ciudad.

Al respecto se informó que los oficiales les marcaron el alto a ambos hombres que viajaban en una camioneta marca Renault, tipo Van, de color azul, cuando transitaban por la calle 30 de Septiembre, de la colonia Miguel Hidalgo.

Al realizarles una revisión de rutina, no les encontraron nada ilícito entre sus pertenencias, sin embargo en la camioneta habían 270 paquetes de cigarros, que contenían cada uno diez cajetillas y 20 cigarros cada una, de distintas marcas.

Al comprobar que los cigarros eran ilegales se procedió a su detención y posterior puesta a disposición del agente del Ministerio Público, en la Fiscalía General del Estado.