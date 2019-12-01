Urandén da inicio a la celebración de Noche de Muertos con la mágica iluminación de sus canales

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- Este viernes 24 de octubre comienza la magia ancestral en los Manantiales de Urandén. Sus habitantes inician las representaciones previas a la Noche de Muertos, donde canoas y pescadores desfilarán sobre los canales iluminados, sumergiendo a la comunidad en el misticismo de la celebración.

Esta experiencia es la primera de los 13 talleres y eventos que integran la Semana de Celebración de Noche de Ánimas. La iniciativa, organizada por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) en coordinación con las comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, ofrecerá dos funciones: a las 19:00 y a las 20:45 horas.

“Los esperamos este primer fin de semana, del 24 al 26 de octubre, para que vivan esta experiencia. Música, danza, representaciones y los canales iluminados darán vida a este evento único”, recordó Roberto Monroy García, titular de la Sectur.

Este incomparable momento en los Manantiales de Urandén se replicará también del 31 de octubre al 2 de noviembre. Roberto Monroy García informó que el 1 de noviembre se llevará a cabo un programa especial con la representación de la comunidad en canoas, dirigido a todo el turista y visitante nacional e internacional que se espera en el estado durante esta fecha.

Para atender la demanda, se realizarán tres presentaciones: a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas. Detalló que el 1 de noviembre también se desarrollará el Festival de Música Tradicional y Danzas en el parador turístico de Urandén, desde las 19:00 horas.

El encargado de la política turística de “el alma de México” enfatizó que el costo de entrada es de 50 pesos, y el del estacionamiento es de 30 pesos, montos que en su totalidad serán ingresos directos para la comunidad. Para mayores detalles, la Sectur puso a disposición el teléfono 443 224 6187, y el sitio web https://visitmichoacan.com.mx/