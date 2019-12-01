Hombre fallece tras caer de edificio en Paseo de la Reforma

Hombre fallece tras caer de edificio en Paseo de la Reforma
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 18:09:21
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Ciudad de México, 30 de marzo de 2026.- Un hombre perdió la vida tras caer desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en ese nivel con sus maletas, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Minutos después, presuntamente se arrojó y cayó en el lobby del inmueble, lo que movilizó a cuerpos de seguridad en la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y notificaron a agentes del Ministerio Público, quienes realizarán los peritajes correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

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